Инвесторам стоит отдавать предпочтение выпускам ОФЗ с плавающей ставкой купона - УК "Первая"

Инвесторам стоит придерживаемся консервативного позиционирования и отдавать предпочтение выпускам ОФЗ с плавающей ставкой купона, полагает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Антон Пустовойтов.

"На локальном долговом рынке в фокусе внимания остаются динамика курса рубля, тактика Минфина на аукционах ОФЗ и динамика инфляции и инфляционных ожиданий. - отмечает эксперт. - Выходящие данные по инфляции говорят о сохранении темпов роста цен на уровне заметно выше таргета регулятора. Более того, сохраняются проинфляционные факторы: динамика курса валюты, состояние рынка труда, дефицит бюджета, динамика кредитования и др. В свою очередь, это создает риски дополнительного повышения ключевой ставки".

Минфин, вероятно, будет осторожно подходить к размещению ОФЗ в 4К23, принимая во внимание анонсированное ранее сокращение программы заимствований на 1 трлн руб., считает Пустовойтов. Тем не менее, в следующие годы программа заимствований составит 4 трлн. руб. и выше ежегодно, что, на взгляд аналитика, создает риски повышенного предложения ОФЗ. Исходя из этого, стратег УК "Первая" придерживается консервативного позиционирования на долговом рынке и отдает предпочтение выпускам с плавающей ставкой.

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