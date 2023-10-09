Бюджетные показатели продолжают улучшаться - "Финам"

Данные Минфина об исполнении бюджета за сентябрь подтверждают улучшение ситуации с бюджетными показателями, отмечается в комментарии руководителя отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольги Беленькой.

"Доходы за 9М23 вышли на уровень аналогичного периода прошлого года, а динамика расходов после существенного превышения в начале года уже несколько месяцев держится на "нормальном" уровне (впрочем, оценки расходов за год, опубликованные в пояснительной записке к проекту бюджета на 2024-26 годы, предполагают традиционное ускорение расходов в 4 квартале), - пишет эксперт. - Рост мировых цен на нефть, слабый рубль, корректировка налогообложения нефтяных доходов способствуют улучшению ситуации с нефтегазовыми доходами бюджета, и они могут приблизиться к плановому значению 8,9 трлн руб. за год".

Ненефтегазовые доходы складываются значительно выше плана (рост экономической активности, рост стоимостного объема импорта в рублях, а также ожидаемые поступления от windfall tax и новых экспортных "курсовых" пошлин с 1 октября), отмечает Беленькая. По ее мнению, из новых бюджетных проектировок правительства на этот год следует, что ожидаемое превышение расходов над планом в этом году (примерно 2,6 трлн руб.) будет профинансировано за счет дополнительных ненефтегазовых доходов, что соответствует бюджетному правилу.

"Сочетание вышеуказанных факторов складывается в пользу увеличения вероятности относительно умеренного дефицита бюджета по итогам года - в рамках 2% ВВП, что казалось практически невозможным в I полугодии 2023 года", - резюмирует эксперт "Финама".

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