Акции Татнефти, Роснефти и ЛУКОЙЛа остаются фаворитами в нефтяном секторе - "БКС МИ"

Акции "Татнефти", "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" остаются фаворитами в нефтяном секторе, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") и подтверждают рекомендацию "покупать" для этих бумаг.

"Цены на нефть в начале недели стремительно растут, поскольку эскалация напряженности на Ближнем Востоке усиливает риски дефицита поставок, - пишут аналитики. - Позитивный взгляд на акции нефтяников укрепляется. Цена на российскую нефть Urals составляет около 7,4 тыс. руб. за баррель. Это рекордные уровни - выше цены были только в марте 2022 года, и это было разовое событие. Сейчас высокие значения имеют устойчивый характер и могут сохраняться на протяжении 2024 года. В это время нефтяники будут зарабатывать рекордные прибыли и выплачивать акционерам щедрые дивиденды. Среди акций нефтяных компаний наиболее привлекательно выглядят "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" и "Татнефть" (ао)".

Среди трех фундаментальных бумаг, по мнению экспертов, наиболее оптимистично выглядит техническая картина по акциям "Роснефти": "Бумага выходит из горизонтальной консолидации и может продолжить рост в рамках третьей волны в 5-волновой модели Эллиотта. Это самая динамичная и амплитудная волна, которая может оказаться очень выгодной для держателей длинных позиций. Ближайшее серьезной сопротивление расположено в районе 570 руб., что дает привлекательный краткосрочный апсайд, в том числе интересный спекулятивно".

Бумаги "ЛУКОЙЛа", по оценке стратегов "БКС МИ", также выходят из горизонтальной консолидации и движутся к обновлению 2-летних максимумов в районе 6940-7000 руб. Такие движения часто происходят импульсно и могут предварять устойчивый растущий тренд. Высокие уровни могут краткосрочно выступить сдерживающим фактором, но на более длинной дистанции котировки могут успешно продолжить рост, полагают эксперты.

"Акции "Татнефти" движутся в устойчивом восходящем тренде, но на текущий момент находятся вблизи его верхней границы. - указывают аналитики. - Предыдущая коррекция оказалась очень короткой, так что накопленная перекупленность могла быть не полностью "разряжена". Это может быть сдерживающим фактором на краткосрочном горизонте".

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