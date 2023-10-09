.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции Татнефти, Роснефти и ЛУКОЙЛа остаются фаворитами в нефтяном секторе - "БКС МИ"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 октября 2023 года 13:55
Акции Татнефти, Роснефти и ЛУКОЙЛа остаются фаворитами в нефтяном секторе - "БКС МИ"
Акции "Татнефти", "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" остаются фаворитами в нефтяном секторе, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") и подтверждают рекомендацию "покупать" для этих бумаг. "Цены на нефть в начале недели стремительно растут, поскольку эскалация напряженности на Ближнем Востоке усиливает риски дефицита поставок, - пишут аналитики. - Позитивный взгляд на акции нефтяников укрепляется. Цена на российскую нефть Urals составляет около 7,4 тыс. руб. за баррель. Это рекордные уровни - выше цены были только в марте 2022 года, и это было разовое событие. Сейчас высокие значения имеют устойчивый характер и могут сохраняться на протяжении 2024 года. В это время нефтяники будут зарабатывать рекордные прибыли и выплачивать акционерам щедрые дивиденды. Среди акций нефтяных компаний наиболее привлекательно выглядят "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" и "Татнефть" (ао)". Среди трех фундаментальных бумаг, по мнению экспертов, наиболее оптимистично выглядит техническая картина по акциям "Роснефти": "Бумага выходит из горизонтальной консолидации и может продолжить рост в рамках третьей волны в 5-волновой модели Эллиотта. Это самая динамичная и амплитудная волна, которая может оказаться очень выгодной для держателей длинных позиций. Ближайшее серьезной сопротивление расположено в районе 570 руб., что дает привлекательный краткосрочный апсайд, в том числе интересный спекулятивно". Бумаги "ЛУКОЙЛа", по оценке стратегов "БКС МИ", также выходят из горизонтальной консолидации и движутся к обновлению 2-летних максимумов в районе 6940-7000 руб. Такие движения часто происходят импульсно и могут предварять устойчивый растущий тренд. Высокие уровни могут краткосрочно выступить сдерживающим фактором, но на более длинной дистанции котировки могут успешно продолжить рост, полагают эксперты. "Акции "Татнефти" движутся в устойчивом восходящем тренде, но на текущий момент находятся вблизи его верхней границы. - указывают аналитики. - Предыдущая коррекция оказалась очень короткой, так что накопленная перекупленность могла быть не полностью "разряжена". Это может быть сдерживающим фактором на краткосрочном горизонте". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-НЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
09 октября 2023 года 19:01
Флоатеры способны обеспечить защиту на случай повышения ставки ЦБ в среднесрочной перспективе - Инвестбанк Синара
Облигации с переменными ставками купонов (флоатеры) способны обеспечить защиту на случай повышения ключевой ставки ЦБР в среднесрочной перспективе, отмечается в аналитическом материале экспертов "Инвестиционного банка Синара" Сергея Коныгина и Александра Афонина. Эксперты подчеркивают, что с... читать дальше
.09 октября 2023 года 18:46
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям HCA Healthcare с с целевой ценой $302,2 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 23,1%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции HCA Healthcare за последний год опередили по доходности и сектор... читать дальше
.09 октября 2023 года 18:27
Акции нефтяных компаний смотрятся привлекательнее золотодобывающих, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник к концу сессии оставались в плюсе, но не преодолели значимых технических уровней, позволяющих судить о... читать дальше
.09 октября 2023 года 18:00
БКС Экспресс открыл торговую идею "покупать акции Pfizer Inc. с целью $37,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: $33,3, потенциальная доходность: около 12,6%, сообщается в комментарии эксперта портала Оксаны Холоденко. Аналитик отмечает следующие позитивные факторы: -... читать дальше
.09 октября 2023 года 17:44
Вероятно замедление годовой инфляции до 5,5% и снижение ключевой ставки Банка России до 9,5% годовых к концу следующего года, считают старший экономист Сергей Коныгин и старший аналитик Александр Афонин. "Существенный всплеск кредитования, где годовые темпы роста в течение продолжительного времени... читать дальше
.09 октября 2023 года 17:17
SberCIB Investment Research подтверждает оценку "держать" для бумаг "ФосАгро" и "продавать" для акций "Акрона" в условиях не самых благоприятных экспортных цен, сообщается в комментарии старшего аналитика Георгия Иванина и младшего аналитика Никиты Ковалева. "Министерство промышленности и торговли... читать дальше
.09 октября 2023 года 16:54
"БКС Мир Инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций дистрибьютора лекарств McKesson Corp. с $450 до $480 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами. "Акции торгуются с 14,6х EPS 2025п, что... читать дальше
.09 октября 2023 года 16:27
БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ-ПК 29014, ВЭБ ПБО-002Р-36 (ВЭБР-36), ВЭБ ПБО-002Р-37 (ВЭБР-37), РЖД 001Р-26R, Альфа-Банк 001Р-07 (АЛЬФАБ1Р7), сообщается в комментарии аналитика Игоря... читать дальше
.09 октября 2023 года 15:47
"Инвестционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Walt Disney Co., сообщается в обзоре старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова. "Хедж-фонд Trian Fund Management (основной владелец - Нельсон Пельтц), по данным СМИ, приобрел пакет акций Walt Disney... читать дальше
.09 октября 2023 года 15:25
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций китайской платформы электронной торговли Pinduoduo Inc., сообщается в обзоре аналитиков. "Принадлежащий эмитенту интернет-магазин Temu (запущен в 2022 году) вводит комиссию за обслуживание продавцов в размере 0,5% от суммы сделки... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.