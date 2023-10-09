Акции Delta Air, JP Morgan и Wells Fargo будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции Delta Air Lines, JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo будут интересны на текущей неделе, считает эксперт БКС Экспресс Оксана Холоденко.

Крупнейшая в Америке авиакомпания Delta Air Lines (рекомендацию БКС - "покупать") представит отчетность в четверг. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию может вырасти до $1,94 по сравнению с $1,51 за аналогичный период годом ранее. Выручка может увеличиться на 13% г/г после 11% во II квартале.

Эксперт отмечает, что в пятницу акции компании выросли на 1,5%, бумаги оттолкнулись от зоны поддержки в районе $36-35 и могут рвануть в район $40.

Крупнейший по величине активов банк США JPMorgan (рекомендация БКС - "держать") представит отчетность в пятницу. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию может составить $3,67 по сравнению с $3,12 за аналогичный период годом ранее.

"Согласно оценке сервиса GDPNow, в III квартале ВВП США может вырасти на 4,9% кв/кв. Опубликованный в пятницу ключевой отчет по рынку труда подтвердил картину, - отмечает Холоденко. - Занятость вне сельскохозяйственного сектора выросла на 336 тыс. после увеличения на 227 тыс. в августе. В пятницу акции прибавили 1,5%, котировка - $145,1. Бумаги оттолкнулись от 200-дневной скользящей средней. При позитивном раскладе акции могут протестировать $156".

Крупнейший в США ипотечный банк Wells Fargo (рекомендация БКС - "покупать") представит отчетность в пятницу. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию могла составить $1,22 по сравнению с $0,85 за аналогичный период годом ранее, отмечается в комментарии.

"Котировки акций компании в пятницу выросли на 1%, при закреплении над $40 бумаги могут вырасти к $42, где проходит 200-дневная скользящая средняя", - указывает стратег инвесткомпании.

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