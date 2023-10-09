Ситуация для рынка золота, скорее всего, останется благоприятной в течение ближайших дней - "Финам"

Ситуация для рынка золота, скорее всего, останется благоприятной в течение ближайших дней, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Оксана Лукичева.

"Прошедшая неделя для рынка золота также стала негативной: цены плавно снижались от $1842/унц. до $1827/унц. в результате роста доходностей Казначейских облигаций и укрепления курса доллара США, - пишет эксперт. - В пятницу стоимость золота на COMEX протестировала уровень поддержки $1827/унц., от которого состоялась коррекция цен вверх к $1846/унц. после публикации данных по рынку труда в США. Нейтральные к рынку данные рынок воспринял как возможную шаткость продолжения политики высоких процентных ставок со стороны ФРС, что также привело к стабилизации на долговом и валютном рынках. Начало боевых действий между "ХАМАС" и Израилем резко вывело стоимость золота на $1865/унц., вблизи которого рынок остается в настоящее время".

Аналитик отмечает, что К 11:50 МСК декабрьские фьючерсы на золото торгуются у отметки $1848,1/унц., показывая рост на 1,0% к предыдущему закрытию. "Не секрет, что золото, как страховой актив, очень любит подобные периоды высокого геополитического риска, - указывает Лукичева. - Усугубление текущей ситуации и прерывание нормализации политических отношений на Ближнем Востоке, который к тому же является крупным потребителем физического металла, может восстановить растущую динамику цен".

Официальный спрос на золото остается высоким, подчеркивается в комментарии: Народный Банк Китая сообщил о покупке 27 тонн золота в резервы в сентябре, увеличив общее количество металла до 2192 тонн. Инвестиционный спрос пока остается вялым. Запасы золота в биржевых ETF по состоянию на 6 октября сократились на 0,1% к предыдущему дню, запасы в крупнейшем SPDR Gold сократились на 0,2%. Количество совокупных длинных спекулятивных позиций по отчету CFTC от 3 октября увеличилось на 8,8%.

"Ситуация для рынка золота в течение ближайших дней может оставаться позитивной, - считает Лукичева. - Ближайшие уровни сопротивления $1870-1900/унц.".

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