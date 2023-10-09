Цена акций Газпрома может вырасти до 190 руб. - ПСБ

Котировки акций "Газпрома" обладают шансами на рост до 190 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 14% от текущего уровня, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Президенты РФ, Узбекистана и Казахстана дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан. Объемы поставок пока скромные (до 3 млрд кубометров в год), но это хороший шаг на пути диверсификации поставок "Газпрома" в условиях потери европейского рынка сбыта. В перспективе нескольких лет и по мере создания необходимой инфраструктуры мы полагаем, что эмитент сможет нарастить поставки в 5-7 раз (до 15-20 кубометров в год). Центральная Азия имеет довольно сильное и растущее внутреннее потребление газа, что давит на выполнение контрактных обязательств по поставкам газа в Китай. Для акций "Газпрома" в моменте эта новость не будет ключевой, но может сыграть роль в оценке на долгосрочную перспективу", - указывают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.