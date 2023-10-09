Вероятен возврат котировок нефти в диапазон $90-100/барр. в ближайшее время - ПСБ

Вероятен возврат котировок нефти в диапазон $90-100 за баррель Brent в ближайшее время, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на нефть Brent прервали снижение прошлой недели и открылись с гэпом вверх, ближайший фьючерс прибавляет 3%, - пишут аналитики. - Эскалация тлеющего конфликта между Израилем и Палестиной повышает вероятность вовлечения других стран Ближнего Востока, и в случае его затягивания может сказаться на мировых поставках нефти. Также на этом фоне под вопросом могут быть теперь и планы Саудовской Аравии по возврату к увеличению добычи нефти в рамках стабилизации отношений с США. Цены на нефть пока краткосрочно получают неплохой импульс к росту, и, вероятно, на этой неделе новости с Ближнего Востока будут определяющими. Традиционные отчеты по рынку нефти от флагманов МЭА, ОПЕК и Минэнерго США, ожидаемые на неделе, будут малоинтересны, так как не будут содержать оценку текущей геополитической ситуации".

Эксперты банка ждут в ближайшее время возврата котировок Brent в зону $90-100/барр. и соответствующей реакции в нефтяных фишках на Мосбирже. Фаворитами остаются "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Татнефть".

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