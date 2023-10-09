Ключевые события понедельника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в США и еврозоне:

- Промышленное производство в Германии за август;

- Индекс уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix за октябрь;

- Индекс трендов занятости в США от Conference Board за сентябрь;

- Выступления представителей ЕЦБ и ФРС США.

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