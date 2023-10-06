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06 октября 2023 года 18:30
"Финам" повысил рейтинг акций Invesco Water Resources ETF до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Invesco Water Resources ETF с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $60,3 за штуку, что предполагает потенциал роста 15% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Доступ к чистой питьевой воде является одной из самых актуальных проблем в мире, поэтому спрос на продукты для решения проблем с неэффективным использованием ресурса и технологии очистки воды и сточных вод будет оставаться высоким в долгосрочной перспективе. Мы полагаем, что после коррекции на 10,1% с максимумов августа акции Invesco Water Resources ETF к настоящему моменту восстановили потенциал роста", - пишет аналитик Наталья Пырьева. Invesco Water Resources ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NASDAQ OMX US Water Index, который включает в себя компании, производящие продукцию для сохранения и очистки воды в частных домах, а также на производственных объектах. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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