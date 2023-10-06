"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Constellation Brands с целевой ценой $282 за штуку, что соответствует потенциалу роста 17% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Сопоставимые продажи Constellation выросли во II квартале на 7% по сравнению аналогичным периодом предыдущего года (до $2,84 млрд) и превзошли консенсус на $20 млн, - пишут аналитики. - На фоне роста цен и высокого спроса на пиво компания повысила прогноз прибыли на весь финансовый год до $12-12,2 на акцию с $11,7-12. До публикации квартальных результатов консенсус предполагал прибыль в размере $11,72 на акцию. Мы сохраняем наши оценки прибыли на акцию на финансовые 2024-25 годы в размере $13 и $14. Отметим прогресс компании в повышении продаж Corona и Modelo в условиях слабой макроконъюнктуры. Мы ожидаем расширения рыночной доли Constellation с ростом покупок алкоголя как для потребления дома, так и со стороны ресторанов".

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