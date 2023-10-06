Рынок акций РФ вряд ли дождется драйверов для значительных изменений на следующей неделе - "Велес Капитал"

Рынок акций РФ вряд ли дождется драйверов для значительных изменений на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский фондовый рынок на следующей неделе может не показать значительных изменений, продолжая торговлю недалеко от текущих значений в отсутствии значимых драйверов движения, - пишет эксперт. - Росту индекса Мосбиржи, в частности, препятствует сопротивление 3150 пунктов, хотя покупки в отдельных акциях удерживают индикатор от падения. В частности, на фоне надежд на продолжение выплат дивидендов, высоких цен на нефть и восстановления топливного демпфера достаточно уверенно смотрятся акции нефтяных компаний".

Аналитик напоминает, что на следующей неделе реестры по полугодовым дивидендам закроют "Новатэк" и "Татнефть". Сбербанк представит финансовые результаты по РПБУ за сентябрь, а внеочередное собрание акционеров "ОГК-2" обсудит допэмиссию. В целом в России сезон квартальных отчетностей традиционно стартует позднее, чем в Европе и США и придется на конец октября. На макроэкономическом фронте будут обнародованы данные по потребительской инфляции России за сентябрь (ожидается ускорение с 5,2% до 5,8% г/г).

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