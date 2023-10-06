Инвестбанк Синара понизил рейтинг акций Mastercard до "держать"

"Инвестиционный банк Синара" понизил рейтинг акций Mastercard Inc. с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену при этом на уровне $400 за туку, сообщается в аналитическом материале банка.

"Котировки Mastercard за последний год заметно опередили в росте индекс S&P 500 (40% против 20%), - констатирует аналитик Сергей Вахрамеев. - Это объясняется тем, что результаты компании стабильно превышают прогнозы рынка благодаря увеличению комиссий по операциям в зарубежных поездках. Как мы и ожидали, в 2022 году выручка Mastercard выросла почти на 20%. Однако с учетом повышения котировок мы считаем акции Mastercard справедливо оцененными по фундаментальным показателям. Мы внесли небольшие корректировки в прогнозы финансовых результатов Mastercard на 2023-2027 годы, оставив прежней целевую цену ($400 за акцию), но поменяв рейтинг с "покупать" на "держать".

В ближайшие пять лет эксперт ожидает повышения операционной рентабельности компании на 180 б. п. ежегодно за счет снижения отношения себестоимости реализации, коммерческих и административных расходов, а также расходов на рекламу к выручке. В таком случае чистая прибыль опередит выручку по темпам роста (CAGR 2022-2027 соответственно 15,5% и 12,5%). Однако рынок уже в полной мере учитывает эффект масштаба, влияющий на показатели Mastercard, подчеркивает Вахрамеев.

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