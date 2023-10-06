SberCIB повысил прогнозную цену акций Московской биржи до 220 руб

SberCIB Investment Research повысил прогнозную цену акций "Московской биржи" со 195 руб. до 220 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков Михаила Красноперова и Андрея Ахатова.

"Мы улучшили прогнозы роста финансовых показателей "Московской биржи" после того, как компания утвердила новую стратегию на 2023-2028 годы. Представленные в стратегии цели (более 65 млрд руб. прибыли в 2028 году при ROE свыше 18%) мы считаем консервативными и оцениваем прибыль в 2028 году в 67 млрд руб., а ROE - в 19%", - пишут эксперты.

На их взгляд, биржа выигрывает от сохранения высоких процентных ставок. Ужесточение монетарной политики в России и рост ключевой ставки до 13% - позитивные факторы для процентных доходов биржи. Аналитики ожидают их роста до 47 млрд руб. в 2023 году и сохранения на сопоставимых уровнях в 2024 году.

"Комиссионные доходы компании продолжат расти в среднем на 13,5% в год в 2023-2028 годах, - прогнозируют Красноперов и Ахатов. - Этому будут способствовать повышение торговой активности, приток новых клиентов и появление возможностей для участия иностранных инвесторов в торгах на российском рынке. Мы ожидаем, что комиссионные доходы в 2024 году вырастут на 13,5% до 50 млрд руб.".

Компания может направить на дивиденды 60% чистой прибыли в 2024-2026 годах, полагают в SberCIB. Биржа планирует продолжить выплачивать 100% денежного потока в виде дивидендов и минимум 50% чистой прибыли. На взгляд экспертов, компания имеет более высокий потенциал для выплат, чем минимум, предусмотренный ее дивидендной политикой.

"Однако мы консервативно подходим к оценке доли прибыли, направляемой на дивиденды, - указывают стратеги инвестбанка. - Биржа может выплатить в виде дивидендов за 2023 год 14 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность 8% исходя из текущих котировок. Акции "Московской биржи" торгуются с коэффициентами P/E и P/B на следующие 12 месяцев, равными соответственно 7,7 и 1,8, то есть с дисконтом 30% к средним уровням этих коэффициентов в 2012-2021 годах. Мы повышаем целевую цену Московской биржи со 195 руб. до 220 руб. за акцию и сохраняем оценку "покупать" c потенциалом роста 26%".

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