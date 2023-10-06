"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Polymetal с целью 650 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Polymetal с целевой ценой 650 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции Polymetal за прошлый год показывали лучшую динамику по сравнению с "Полюсом" и индексом металлов и добычи, - напоминает аналитик Сергей Жителев. - Так было до попадания в список SDN, что свело на нет преимущество компании. Из-за регистрации в недружественной юрисдикции владение акциями было сопряжено с высокой неопределенностью, что оказывало давление на котировки. Затем выход информации о планах компании сменить юрисдикцию на дружественную и их постепенное выполнение способствовали росту котировок. Включение в SDN-лист и санкционные списки ряда стран от 19 мая 2023 года оказало влияние на операционную деятельность, а также санкции привели к тому, что вместо разделения активов по схеме spin-off, было принято решение о продаже российских предприятий с дисконтом".

Эксперт отмечает, что на данный момент компания уже разделила схемы продаж и финансирования российских и казахстанских предприятий. Рост ключевой ставки до 13% отразился и на 10-летних ОФЗ, что привело к росту WACC. Позитивную роль, на взгляд Жителева, играет снижение рубля и тенге к доллару, так как более 60% издержек компании рассчитываются в национальных валютах, и это продолжит оказывать поддержку котировкам.

"Основным драйвером для котировок будут новости о схеме разблокировки акций в НРД, - полагает аналитик. - Мы считаем, что акции на Мосбирже будут c высокой вероятностью разблокированы, а дисконт при продаже активов не превысит 20%. При этом справедливая стоимость акций Полиметалла складывается из DCF оценки компании, которая составляет 471 руб. и 179 руб. дивидендов, которые будут выплачены за счет продажи активов, таким образом справедливая цена акции составит 650 рублей. Мы рекомендуем "покупать" акции компании".

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