"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею: лонг в бумагах Норникеля против АЛРОСА

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в бумагах "Норильского никеля" против "шорта" в акциях "АЛРОСА" с целевой доходностью 20% до конца ноября 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

"С учетом дивидендного потенциала бумаг "Норникеля" (новые прогнозы предполагают выплаты за 9М23 в размере 1300 рублей на акцию, доходность - 8%) их дисконт к акциям "АЛРОСА" не оправдан". При этом "АЛРОСА" приостановила продажи на два месяца, прогнозируем слабость во 2П23. Не ждем дивидендов как минимум до 2К24. Рынок слабый - продажи 8-го цикла De Beers находятся на минимуме за пять лет (минус 61% г/г)", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.