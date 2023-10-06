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06 октября 2023 года 13:40
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ПИКа с целью 843 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 843 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,73%, стоп-приказ: 632 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания опубликовала в сентябре отчет за 1П23 по МСФО. Выручка за этот период составила 264 млрд рублей, операционная прибыль - 50,8 млрд рублей, маржа операционной прибыли - 19,2%. Девелопер заработал 26,5 млрд рублей чистой прибыли, операционный денежный поток составил 46,6 млрд рублей. Данные за прошлый год не раскрываются. Согласно актуальным данным компании "Дом.рф", у ГК "ПИК" более консервативная стратегия в отличие от конкурентов. Девелопер сократил объемы строительства, 50% квартир в строящихся домах уже удалось реализовать", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения котировки находятся в затяжной коррекции, цена подходит к локальному уровню поддержки. "Стоп-лосс" можно поставить с запасом ниже, а "тейк-профит" - у последнего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 632 руб. риск на портфель составит 1,02%", - указывают эксперты "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПИК-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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