"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ПИКа с целью 843 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 843 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,73%, стоп-приказ: 632 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания опубликовала в сентябре отчет за 1П23 по МСФО. Выручка за этот период составила 264 млрд рублей, операционная прибыль - 50,8 млрд рублей, маржа операционной прибыли - 19,2%. Девелопер заработал 26,5 млрд рублей чистой прибыли, операционный денежный поток составил 46,6 млрд рублей. Данные за прошлый год не раскрываются. Согласно актуальным данным компании "Дом.рф", у ГК "ПИК" более консервативная стратегия в отличие от конкурентов. Девелопер сократил объемы строительства, 50% квартир в строящихся домах уже удалось реализовать", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки находятся в затяжной коррекции, цена подходит к локальному уровню поддержки. "Стоп-лосс" можно поставить с запасом ниже, а "тейк-профит" - у последнего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 632 руб. риск на портфель составит 1,02%", - указывают эксперты "Финама".

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