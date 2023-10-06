Инвесторам стоит обратить внимание на акции Palo Alto Networks, Fortinet и CrowdStrike - "БКС МИ"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Palo Alto Networks, Fortinet Inc. и CrowdStrike Holdings Inc., считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Мы выделяем ряд характеристик успешных поставщиков платформенных решений. Во-первых, у компании должно быть портфолио решений. Во-вторых, возможности кросс-продаж повышают эффективность маркетинговых расходов. В-третьих, сделки M&A должны быть успешными. Одна из главных проблем в области кибербезопасности - постоянные внешние вызовы. НИОКР становится скорее революционным, чем эволюционным. Поэтому многие компании расширяют возможности своих решений через сделки M&A. Кроме того, компания должна предлагать продукты, которые повышают автоматизацию процессов без непосредственного участия сотрудника с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта, - пишут эксперты в обзоре. - Такими характеристиками в секторе, на наш взгляд, обладают Palo Alto Networks (целевая цена составляет $300 за штуку), Fortinet (целевая цена - $70) и CrowdStrike (целевая цена - $200)".

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