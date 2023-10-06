"Финам" рекомендует покупать акции Block с прогнозной ценой $50,3

"Финам" рекомендует покупать акции Block Inc. с прогнозной стоимостью $50,3 на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале "Финама".

"Акции Block за последние два месяца заметно отстали от широкого рынка, но мы полагаем, что поводов для такой продолжительной коррекции не было и нет. Эмитент - молодая быстрорастущая компания, которая оперирует в перспективной отрасли финтех, и у нее масса драйверов для будущего роста. Текущие уровни являются необоснованно низкими - акции находятся на минимуме с марта 2020 года, а их оценка по мультипликатору P/S NTM в два раза ниже, чем у аналогов. После пандемии многое изменилось на мировых рынках, финансовые показатели Block за последние три года выросли в разы, а 2К23 и вовсе стал для компании рекордным по выручке и валовой прибыли. Считаем, что текущие уровни весьма интересны для открытия длинных позиций", - пишет эксперт Ксения Лапшина.

Block Inc. - американская финтехкомпания, входит в число лидеров в отрасли цифровых платежей по объему транзакций и количеству клиентов. Основная деятельность эмитента сосредоточена на развитии двух экосистем: Square - экосистема сервисов для бизнеса, Cash App - экосистема сервисов для частных лиц.

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