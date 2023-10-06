Существуют риски ослабления рубля до 102 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Существуют риски ослабления рубля по отношению к доллару США до уровня 102 руб./$1 в отсутствие значимых вербальных интервенций, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Динамика рубля на следующей неделе будет определяться факторами, связанными с окончанием длинных выходных в Китае - ЦБ возобновит продажи юаней в рамках зеркалирования инвестиций из ФНБ, а компании будут покупать китайскую валюту для импорта и продавать ее как накопленную выручку от экспорта", - указывают эксперты в комментарии.

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