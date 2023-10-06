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06 октября 2023 года 10:28
"Префы" Сургутнефтегаза - хорошая ставка для коротких покупок - "Тинькофф Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в случае короткого горизонта вложений, прогнозная стоимость бумаги составляет - 65 рублей за штуку, дивидендная доходность высокая, сообщается в обзоре аналитика "Тинькофф Инвестиций" Александра Самуйлова. "Инвесторы с коротким горизонтом вложений могут присмотреться к "префам" "Сургутнефтегаза". Дивиденды по этим бумагам зависят от валютного курса - чем выше курс доллара, тем больше дивидендов могут заплатить из-за переоценки огромных валютных депозитов на счетах компании (около $60 млрд на конец первой половины 2023 года). Совокупность уровня курса рубля и цены российской нефти марки Urals обеспечит выдающиеся финансовые результаты российским нефтяникам во втором полугодии текущего года. На данный момент регуляторы не могут договориться об эффективных инструментах управления валютным курсом, поэтому мы не ждем укрепление рубля ниже 90 руб./$1 в ближайшее время. Именно поэтому традиционная ставка на российский нефтегаз с повышенной защитой от девальвации через привилегированные акции эмитента, по нашему мнению, сейчас особенно актуальна", - пишет эксперт. "По нашим оценкам, если валютный курс на конец 2023 года сохранится в диапазоне 85-95 руб./$1, "префы" "Сургутнефтегаза" могут дать дивидендную доходность 15-24% к текущей рыночной цене. Отметим, что при сохранении текущего курса до конца года дивиденды по "префам" могут составить около 16 руб./акцию и принести рекордную дивидендную доходность в 28% к текущей цене, - указывает Самуйлов. - Учитывая обновленный прогноз по дивидендам за 2023 год, более высокие цены на нефть и более слабый рубль в 3-4К23, мы повышаем наш таргет для привилегированных акций компании до 65 рублей за штуку". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СУРГУТНЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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