Возможен рост доходностей ОФЗ на торгах в пятницу - SberCIB

Возможен рост доходностей рублевых гособлигаций в течение торговой сессии в пятницу ввиду ослабления рубля и жесткой риторики ЦБ РФ, сообщается в аналитическом материале SberCIB Investment Research.

Котировки нефти марки Brent могут завершить текущую неделю около уровня в $85 за баррель, полагают эксперты инвестбанка.

"В пятницу могут последовать вербальные интервенции в поддержку рубля, и не исключено, что экспортеры нарастят продажи валюты. Это может привести к восстановлению курса до 99,5 руб./$1, однако, если объемы продаж валюты будут невелики, рубль может подешеветь до 103 руб./$1", - отмечают аналитики SberCIB.

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