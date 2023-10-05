"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Соллерса с целью 1400 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции группы "Соллерс" с целью 1400 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 39%, стоп-приказ: 950 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

За 9 месяцев 2023 года компания продала в России 30507 автомобилей, объем продаж вырос на 39,2%, отмечают аналитики. Продажи автомашин "УАЗ" за этот период увеличились на 50,4% до 24848 единиц. Продажи "Соллерса" в сентябре 2023 года выросли в годовом выражении на "низкой базе" в 1,9 раза до 5110 автомобилей.

"С технической точки зрения бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 950 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,89", - указывают в "Финаме".

ПАО "Соллерс" - российская автомобилестроительная компания.

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