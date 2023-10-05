Рост ставок ФРС оказывает косвенное влияние на госдолг США - Ренессанс Банк

Рост ставок ФРС оказывает косвенное влияние на госдолг США, полагает начальник отдела инвестиционной аналитики Ренессанс Банка Павел Журавлев.

По мнению эксперта, в большей степени рост госдолга США связан с началом нового фискального года федерального правительства, который установлен с 1 октября по 30 сентября. Исторически на этот период приходится увеличение заимствований федеральным бюджетом для финансирования работы органов власти и осуществления государственных трансфертных платежей: $194 млрд в начале октября 2022 года и $299 млрд в октябре 2021 года.

"Ожидания относительно дальнейшего роста ключевой ставки ФРС могут оказывать косвенное влияние на привлекаемые объемы с целью зафиксировать более низкую стоимость обслуживания долга. Однако такие же ожидания в отношении действий ФРС со стороны инвесторов потребуют значительных дисконтов, что может нивелировать эффект от более низкой ставки на конечную стоимость привлекаемых долговых обязательств", - отмечает Журавлев.

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