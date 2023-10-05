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05 октября 2023 года 18:00
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Amazon с целью $140
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amazon.com Inc. с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,34%, стоп-приказ: $120, говорится в комментарии инвестиционной компании. 10 октября пройдет ежегодный день распродаж Prime Big Deal Days, когда компания предложит покупателям свои товары со скидками. Аналитики ожидают, что опубликованная статистика продаж за этот день окажет существенную поддержку котировкам акций. "С технической точки зрения акция консолидировалась вблизи локального уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью $140. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $120 риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,91", - указывают эксперты "Финама". Amazon.com Inc. - американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-AMAZON-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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