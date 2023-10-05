Сценарий сохранения ставки ЦБ на уровне 13% до конца года остается базовым - Райффайзенбанк

Сценарий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 13% годовых до конца текущего года остается базовым, отмечают аналитики Райффайзенбанка.

По их оценкам, основанным на данных Росстата, инфляция в начале октября сложилась вблизи 5,9% г/г. Оценка м/м с исключением сезонности превзойдет и так высокий уровень июля-августа (0,9% м/м против 0,8% м/м). Повышенное инфляционное давление в последние месяцы сказывается на ускорении годовой инфляции.

"Напомним, что в нашем базовом сценарии мы ожидаем инфляцию на уровне 6,1% г/г в конце этого года - это предполагает сокращение месячных темпов в 2 раза относительно результатов за 3 кв. (до 0,4% м/м), - пишут эксперты. - На наш взгляд, по мере трансмиссии решений ДКП такое замедление вполне реалистично. ЦБ ожидает инфляцию в конце года в диапазоне 6...7% г./г., где верхняя граница предполагает неизменно высокие темпы роста цен до конца года, т.е. ограниченное воздействие ДКП и / или более активную реализацию проинфляционных рисков, например, со стороны бюджета".

В части риторики регулятора относительно монетарной политики сохраняется нейтрально-жесткий сигнал - ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, подчеркивают аналитики банка.

"Прогнозный диапазон средней ключевой ставки до конца года (13,0...13,6%) допускает достаточно много сценариев ужесточения, ее сохранение соответствует нижней границе, - пишут далее стратеги Райффайзенбанка. - На наш взгляд, такой прогноз не означает, что ЦБ больше склонен к повышению ставки, а лишь определяет "недопустимость" ее снижения в этом году. Мы полагаем, что при текущей риторике регулятора и в отсутствие дополнительных проинфляционных рисков, сценарий с удержанием ключевой ставки на уровне 13% остается базовым".

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