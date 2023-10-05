"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Costco Wholesale с целевой ценой $650 за штуку, что предполагает потенциал роста 14% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Недавно мы повысили целевую цену по акциям Costco до $650. Мы полагаем, что Costco выделяется среди других ритейлеров за счет постоянного роста и актуальности для покупателей. Финансовая устойчивость и способность предлагать лучшую цену - основные конкурентные преимущества компании. Дополнительный плюс - участники программы лояльности Costco более обеспечены, чем в среднем по стран", - пишут эксперты.

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