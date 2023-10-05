Облигации Джи-групп могут быть интересны толерантным к риску инвесторам - "Тинькофф Инвестиции"

Облигации Джи-групп могут быть интересны толерантным к риску инвесторам, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиции".

"Во вторник стартовали торги новым выпуском облигаций "Джи-групп" - 002Р-03 с погашением через 3 года. Ставка купона установлена на уровне 15,4%, а доходность к погашению на сегодняшний день находится на уровне 16,2% годовых при дюрации 2 года. Мы считаем, что данные бумаги могут быть интересны инвесторам, толерантным к риску", - пишут эксперты.

Они отмечают следующие аргументы в пользу рекомендации:

- Кредитный спред (разница между доходностью данной облигации и доходностью ОФЗ с сопоставимым сроком погашения) сейчас находится на уровне 360 б.п. Для сравнения: средний спред ликвидных облигаций на рынке с сопоставимыми кредитными рейтингами находится в диапазоне 140-160 б.п. Таким образом, новый выпуск облигаций "Джи-групп" один из немногих на рынке предлагает в настоящий момент действительно справедливую доходность - около 16,2% годовых. С учетом текущих условий на долговом рынке такую доходность можно назвать привлекательной, даже если на предстоящем заседании Банк России повысит ключевую ставку до 14% годовых.

- Долговая нагрузка компании (скорр. чистый долг/скорр. EBITDA) и коэффициент процентных платежей находятся на комфортных уровнях (1,6х и 2,3х соответственно). При этом две недели назад рейтинговое агентство АКРА повысило рейтинг "Джи-групп" на одну ступень - с BBB+(RU) до A-(RU) в связи с улучшением диверсификации географии бизнеса, оценок бизнес-профиля и долговой нагрузки.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.