"Финам" рекомендует покупать акции The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund с целью $81,3

"Финам" рекомендует покупать акции открытого биржевого фонда The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund с целью $81,3 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 19% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) показали с начала года отстающую динамику (-8,3%) по сравнению с широким американским рынком (+11,7%) и компаниями цикличного потребительского спроса (+17,5%), - констатирует аналитик Ксения Лапшина. - В фонде представлены 38 крупных американских компаний, рынок сбыта которых широко диверсифицирован. Позиции фонда, состоящие из акций первичного потребительского спроса, относятся к защитным историям, поскольку спрос на их товары и услуги менее подвержен экономическим циклам. С учетом коррекции последних месяцев считаем акции фонда интересными к добавлению в портфель".

The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) - инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс Consumer Staples Select Sector Index, в который включены американские компании первичного потребительского спроса.

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