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05 октября 2023 года 15:01
ЦБР, скорее всего, повысит ставку до 14% в октябре - ПСБ
Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 14% на заседании в октябре, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Недельная инфляция в конце сентября незначительно замедлилась: 0,21% против 0,28% неделей ранее. Однако уровень недельной инфляции остается высоким. Годовая инфляция, по нашим оценкам на 2 октября, уже 6%. При этом ранее мы ожидали 6,4% на конец 2023 года. Тренд явно отклонился вверх от нашего прогноза и приблизился к верхней границе прогноза ЦБ: 6-7% на конец года", - пишет эксперт. Прогноз инфляции аналитиков ПСБ может быть пересмотрен до 7-7,5% на конец года, подчеркивается в комментарии. Попов допускает, что ЦБ РФ продолжит повышать ключевую ставку, и в октябре ждет ее повышения как минимум на 100 б.п., до 14%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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