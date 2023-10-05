Вероятна умеренная волатильность на рынке акций США в четверг - Freedom Finance Global

Вероятна умеренная волатильность на американском фондовом рынке в течение торговой сессии в четверг, часть инвесторов займет выжидательную позицию перед публикацией в пятницу блока данных по рынку труда, считает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов.

"Инвесторы по-прежнему обеспокоены интенсивным ростом доходностей долгосрочных трежерис. Если стартовавшая накануне стабилизация их динамики продолжится и в четверг, фондовые индексы могут выйти в плюс. Баланс рисков считаем нейтральным, волатильность, вероятно, будет умеренной с учетом того, что часть инвесторов займет выжидательную позицию перед публикацией в пятницу блока данных по рынку труда, - пишет эксперт инвесткомпании в обзоре. - Выход индекса S&P 500 из среднесрочного восходящего тренда оказался кратковременным, так как непосредственная близость к 200-дневной скользящей средней, пролегающей вблизи 4200 пунктов, все-таки оказала бенчмарку поддержку. Следующие несколько торговых сессий будут исключительно важными с точки зрения того, удастся ли "быкам" надежно перехватить инициативу. Обращаем внимание на то, как S&P 500 реагирует на перепроданность по индикатору RSI, и видим позитивные сигналы. Если отметка 4200 пунктов все же будет пробита вниз при появлении фундаментального триггера, техническая коррекция в направлении 4100 пунктов может ускориться".

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