Инвесторам стоит обратить внимание на акции China Life - "Финам"

Акции China Life Insurance Co. в настоящее время интересны для инвестиций, считает заместитель руководителя отдела анализа акций "Финама" Игорь Додонов.

"Финансовые результаты эмитента в текущем году выглядят неоднозначно. На фоне определенного повышения экономической активности в КНР после отмены антиковидных ограничений валовый объем собранных страховых премий в I полугодии вырос на 6,9% г/г (до 470,1 млрд юаней), обновив рекорд для данного периода. В то же время выручка уменьшилась на 1,3% (до 186,3 млрд юаней), чистая прибыль акционеров - на 8% (до 36,2 млрд юаней), что было обусловлено смягчением монетарной политики в стране и сложной ситуацией на финансовых рынках, оказавших давление на процентные и инвестиционные доходы, увеличением страховых выплат и операционных расходов, изменением стандартов отчетности. В то же время финансовое положение компании не вызывает опасений, ее коэффициенты платежеспособности на высоком уровне. Мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы бизнеса China Life", - пишет эксперт в обзоре.

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