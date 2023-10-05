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05 октября 2023 года 11:48
Акции Сбербанка привлекательны для инвестиций - "Солид Брокер"
Акции Сбербанка привлекательны для инвестиций, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет 343 рубля за штуку, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер". "Сбербанк планирует продолжать выплачивать дивиденды и дальше, без каких-то негативных сюрпризов и надеется сохранить тенденцию к их повышению. Также менеджмент эмитента рассчитывает на рост цены акций и в следующем году. Об этом в ходе эфира MOEX Home talks, организованного Московской биржей, заявил вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов. Надо сказать, что прежде таких "бычьих" заявлений от руководства банка мы не слышали. Однако отметим, что в текущих условиях Сбербанк продолжает показывать рост чистой прибыли и других показателей, отыгрывая возникший спрос в экономике на кредиты и рост экономической активности, - пишут эксперты в обзоре. - Даже несмотря на рост ключевой ставки ЦБ РФ, мы считаем акции эмитента привлекательными. Прогнозируем дивиденды за 2023 год в размере 33,72 рубля на оба типа акций и видим целевую цену в 343 рубля на горизонте года. Также отметим, что мы не считаем Сбербанк "разовой историей" с дивдоходностью в 13%, что на "фигуру" больше, чем длинные ОФЗ, так как закладываем дальнейший рост дивидендов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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