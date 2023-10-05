Акции Сбербанка привлекательны для инвестиций - "Солид Брокер"

Акции Сбербанка привлекательны для инвестиций, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет 343 рубля за штуку, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер".

"Сбербанк планирует продолжать выплачивать дивиденды и дальше, без каких-то негативных сюрпризов и надеется сохранить тенденцию к их повышению. Также менеджмент эмитента рассчитывает на рост цены акций и в следующем году. Об этом в ходе эфира MOEX Home talks, организованного Московской биржей, заявил вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов. Надо сказать, что прежде таких "бычьих" заявлений от руководства банка мы не слышали. Однако отметим, что в текущих условиях Сбербанк продолжает показывать рост чистой прибыли и других показателей, отыгрывая возникший спрос в экономике на кредиты и рост экономической активности, - пишут эксперты в обзоре. - Даже несмотря на рост ключевой ставки ЦБ РФ, мы считаем акции эмитента привлекательными. Прогнозируем дивиденды за 2023 год в размере 33,72 рубля на оба типа акций и видим целевую цену в 343 рубля на горизонте года. Также отметим, что мы не считаем Сбербанк "разовой историей" с дивдоходностью в 13%, что на "фигуру" больше, чем длинные ОФЗ, так как закладываем дальнейший рост дивидендов".

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