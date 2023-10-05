Котировки акций Medtronic могут показать отскок на горизонте года - "Финам"

Котировки акций Medtronic PLC могут предпринять отскок на горизонте года на фоне ожидаемых благоприятных новостей от FDA и улучшения финансовых результатов компании, считает ведущий аналитик отдела анализа акций "Финама" Зарина Саидова.

"Гигант медтеха Medtronic, создавший роботов для минимально инвазивной хирургии и первую в мире "искусственную поджелудочную железу", за последний год показывал отстающую динамику акций по отношению к американскому рынку и сектору на фоне неудачи в диабетическом сегменте - компания изрядно задержалась с получением одобрения устройства нового поколения для больных диабетом, и это вызвало разочарование инвесторов. На данном этапе негатив вокруг ситуации уже заложен в цену, и котировки акций в перспективе ближайшего года могут предпринять отскок на фоне ожидаемых благоприятных новостей от FDA и улучшения финансовых результатов компании", - пишет эксперт в комментарии.

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