"БКС МИ" снизил прогнозную цену бумаг BioNTech до $122

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость бумаг немецкой биотехнологической компании BioNTech со $135 до $122 за штуку - прогноз продаж вакцины эмитента от COVID-19 ухудшен, перспективы портфеля препаратов к разработке пересмотрены, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "держать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами.

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