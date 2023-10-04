Ожидаемый торговый диапазон по паре доллар/рубль на 4К23 составляет 92-102 руб./$1 - "Финам"

Ожидаемый торговый диапазон по паре доллар/рубль на 4К23 составляет 92-102 руб./$1, отмечается в инвестиционной стратегии "Финама" на IV квартал 2023 года.

"На дневном графике валютной пары USD/RUB видно, что с середины августа 2023 года курс ушел в широкую консолидацию и торгуется в диапазоне 92,5-100 руб./$1, - пишут эксперты. - Схожую техническую картину на графике доллара можно выделить ранее с июля по декабрь (5 месяцев) 2022 года. Поскольку власти предпринимают усилия по стабилизации ситуации, да и цены на нефть ощутимо выросли в августе-сентябре, у рубля есть большие шансы на то, чтобы повторить в ближайшие месяцы сценарий поведения лета прошлого года. В таком случае пара USD/RUB сохранит торговлю в диапазоне 92-100 руб./$1 как минимум до конца 2023 года".

По мнению аналитиков, фундаментальные причины для ослабления курса рубля в IV квартале 2023 года останутся в силе. Изменить ситуацию можно только путем введения ограничений по движению капитала из РФ. Но Кремль в этом плане пока не хочет совершать каких-то резких движений, полагают в "Финаме".

"Несмотря на то, что тренд на постепенное ослабление курса рубля сохраняется, усилия властей по стабилизации ситуации на валютном рынке могут привести к нужным результатам в ближайшие месяцы. Ожидаемый торговый диапазон по USD/RUB до конца года - 92-102 руб./$1", - прогнозируют стратеги инвесткомпании.

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