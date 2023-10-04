Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 98,9-100,5 руб./$1 в ближайшие дни - РСХБ

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 98,9-100,5 руб./$1, говорится в комментарии аналитика департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Георгия Засеева.

Эксперт отмечает, что за прошедшие пять торговых дней рубль торговался в восходящем тренде, успев протестировать уровень в 100 руб./$1 на фоне прекращения поддержки от налогового периода и в связи со стремительным укреплением доллара в мире и снижением нефтяных котировок. Эффект от комментариев представителей финансовых властей, звучавших на прошлой неделе, касательно курса национальной валюты постепенно сходит на нет, в то время как несбалансированность торговых потоков сохраняется, а инфляционное давление усиливается.

"Рынок нефти в моменте стабилизируется на позитивных ожиданиях от итогов заседания министров стран ОПЕК+, но мы полагаем, что фактор сильного доллара и высоких процентных ставок в мире будет превалировать и вероятные цели для Brent на ближайшее время будут находится в диапазоне $86-91 за баррель, - пишет Засеев. - Таким образом, поддержка со стороны нефтяного рынка будет ограниченной и выражена в сохранении тренда на снижении "скидки" на нефтяную смесь российских экспортеров в октябре".

Вряд ли, по мнению аналитика, добавит силы рублю анонсированное сегодня увеличение Минфином РФ на 38% м/м, до 18,1 млрд руб. в день, покупок валюты и золота в рамках бюджетного правила. Эксперт банка ожидает, что в ближайшие дни рубль будет торговаться в диапазоне 98,9-100,5 руб./$1, но в случае ухудшения новостного фона, допускает снижение курса рубля к уровню 100,5-101,7 руб./$1.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.