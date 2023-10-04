"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 7250 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,9%, стоп-приказ: 6485 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"На данный момент нефть в рублевом эквиваленте находится на многолетних максимумах, что дает компаниям из этого сектора дополнительную прибыль и увеличивает возможность высоких дивидендных выплат в будущем", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 6485 руб. риск на портфель составит 0,22%", - указывают в "Финаме".

"ЛУКОЙЛ" - вторая по объемам добычи и капитализации нефтяная компания в РФ, уступающая по этим параметрам лишь "Роснефти". Деятельность эмитента охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС, нефтехимию, а также генерацию электроэнергии.

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