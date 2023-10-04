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04 октября 2023 года 17:21
"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Consolidated Edison до $93
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций американской энергетической компании Consolidated Edison со $104 до $93 за штуку на фоне слабой динамики сектора, сообщается в обзоре аналитиков. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами. "Основной фокус - доставка электроэнергии, газа и пара в густонаселенном Нью-Йорке и его окрестностях. Здесь небольшой потенциал органического роста, и до недавнего времени регуляторы ограничивали повышение тарифов и нормы доходности (ROE). Но в 2023 году компания смогла нарастить тарифы и ROE, получить налоговые льготы и сократить расходы на оптовую закупку электроэнергии и газа, - отмечают эксперты. - Эмитент сможет обновить инфраструктуру и повысить процент использования энергии из возобновляемых источников. На наш взгляд, бумага имеет привлекательную оценку 16,6х 2023e EPS, что ниже скользящего среднего за пять лет - 18,8х Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-CONSOLIDATED/EDISON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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