Торговая сессия на рынке акций США в среду может оказаться достаточно волатильной - Freedom Finance Global

Предстоящая в среду торговая сессия на американском фондовом рынке может оказаться достаточно волатильной, "медвежьи" настроения и негативная техническая картина перевесят фундаментальные факторы, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Ключевое влияние на ход торгов в среду продолжат оказывать многочисленные релизы макростатистики. Помимо еженедельного отчета о запасах нефти, а также о рынке ипотеки, которые публикуются утром, в фокусе будут сентябрьские данные занятости в несельскохозяйственном секторе (ADP) и индексы деловой активности в сфере услуг от ISM и S&P Global. В центре внимания будут ценовые компоненты данных индикаторов. Если они покажут, что дезинфляционный импульс в экономике сохраняется, это поддержит рыночный сантимент. Также выйдут данные о промышленных заказах за август. Инвесторы будут отыгрывать и новость об отставке спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Нервозность инвесторов отражается и в продолжающейся распродаже трежерис, - пишет эксперт в обзоре. - Полагаем, предстоящая торговая сессия может оказаться достаточно волатильной. Мы ожидаем, что "медвежьи" настроения и негативная техническая картина перевесят фундаментальные факторы. Аутсайдерами станут бумаги банков и технологических компаний".

Также Ващенко отмечает, что индекс S&P 500 во вторник вышел из среднесрочного восходящего тренда, который можно построить по минимумам 13 октября 2022 года и 13 марта 2023 года. "Участники рынка, скорее всего, нацелены на тест 200-дневной скользящей средней, пролегающей вблизи 4200 пунктов. Полагаем, что этот уровень послужит серьезной поддержкой, от которой бенчмарк способен отскочить. Обращаем внимание на перепроданность по индикатору RSI, в то время как доля акций в индексе, торгующихся выше своих 50-дневных скользящих средних, достигла минимальных с октября 2022 года 7%. Если уровень 4200 пунктов все же будет пробит вниз, распродажа ускорится с дальнейшей целью 4100 пунктов", - указывает он в материале.

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