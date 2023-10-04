Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Intel

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Intel Corp., сообщается в обзоре аналитиков.

"Эмитент заявляет, что выделит отдельный бизнес в сфере программируемых решений и в течение двух-трех лет может провести первичное размещение акций новой компании. Новость, по нашему мнению, создает положительный фон для бумаг Intel", - отмечают эксперты.

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