Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Netflix

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Netflix Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $450 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Netflix планирует повысить цены на безрекламный тарифный план и начать повышение с США и Канады. На сколько вырастут цены и когда именно, пока неизвестно. Мы считаем, новость не окажет значительное влияние на акции эмитента, поскольку такое повышение цен вписывается в рамки общего тренда на рынке стриминга", - указывают эксперты.

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