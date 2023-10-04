Минфин замедлит темп заимствований в конце 2023г и вновь нарастит его в 2024г - Райффайзенбанк

Минфин замедлит темп заимствований в конце 2023 года и вновь нарастит его в 2024 году, полагают аналитики Райффайзенбанка.

"Минфин сократил план по заимствованию на 4К23 до 500 млрд руб., а на год в целом, по словам А. Силуанова, объем привлечения будет сокращен на 1 трлн руб. относительно первоначального плана, - отмечается в обзоре банка. - Судя по всему, большую часть дефицита планируется покрыть за счет растущих нефтегазовых доходов в условиях временной приостановки действия бюджетного правила".

Впрочем, эксперты указывают, что на 2024-2026гг плановый ежегодный брутто-объем заимствований превысит 4 трлн руб. При этом Минфин отмечает, что на этот период фокус планируется сместить на выпуски с постоянной доходностью.

"Мы полагаем, что сокращение программы на этот год также во многом направлено на то, чтобы ограничить рост доли флоатеров в портфеле Минфина (т. к. спрос на бумаги с постоянной доходностью вряд ли активизируется в этом году, пока инвесторы ждут повышения их доходности). В целом, даже с учетом либерализации бюджетного правила (больший уровень нефтегазовых доходов теперь будет направляться на расходы), госдолг будет играть существенную роль в покрытии дефицита бюджета", - пишут стратеги Райффайзенбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.