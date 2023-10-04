Потенциал краткосрочного роста котировок акций ЛУКОЙЛа - 6950-7000 руб. - "БКС МИ"

Потенциал краткосрочного роста котировок акций "ЛУКОЙЛа" расположен в районе сентябрьских максимумов 6950-7000 руб., отмечается в комментарии "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Инвесторам, которые ориентируются на более долгосрочный горизонт, имеет смысл удерживать бумагу, поскольку ключевые позитивные драйверы остаются в силе, - указывают аналитики. - Дорогая нефть, которая в рублевом эквиваленте превысила 8 тыс. руб. за бочку, дает повод ожидать высоких прибылей и щедрых дивидендов в нефтяном секторе. Бумаги "ЛУКОЙЛа" обладают дополнительным драйвером в виде выкупа акций у нерезидентов".

Таргет аналитиков "БКС МИ" на горизонте года составляет 9500 руб. (+47%). Главные катализаторы: рост стоимости нефти, сокращение дисконта нефти Urals к Brent и слабый рубль.

"По итогам 2022 года и I полугодия 2023 года компания накопила солидную финансовую подушку свыше 1 трлн руб., которой хватит и на выкуп акций у нерезидентов, и на щедрые дивиденды, - отмечают эксперты. - Высокие цены на нефть дают повод ожидать, что эти дивиденды не будут иметь разовый характер".

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