Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций "Московской биржи" с целевой ценой 185 руб. за штуку, сообщается в обзоре банка.

"Мосбиржа" опубликовала результаты торгов за сентябрь 2023. Общий оборот вырос на 67% г/г и оказался всего на 3% ниже м/м в сентябре, оставаясь на 32% выше среднего уровня за 12 месяцев. Объемы торгов акциями выросли в сентябре на 85% г/г и снизились на 17% м/м на фоне небольшой коррекции рынка. Сентябрьские объемы торгов оказались близки к августовским уровням (когда события в экономике повысили волатильность рынков), что выше наших ожиданий. Это обеспечит бирже сильную квартальную прибыль в 3К23, при этом и комиссионные, и процентные доходы получают поддержку (последние - от повышения ставки ЦБ РФ). Мы видим, что прибыль "Мосбиржи" по итогам 2023 года может превысить наш прогноз (53 млрд руб). По нашим оценкам, акции "Мосбиржи" торгуются на мультипликаторе 7,1x P/E 2023П и 6,2x P/E 2024П против исторических средних уровней 10-11х", - пишет аналитик Евгений Кипнис.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.