"Финам" открыл торговую идею "покупать акции BlackRock с целью $720 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $610, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует квартальный отчет 11 октября. Аналитики ожидают роста выручки до $4,62 млрд и прибыли на акцию - $8,79. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага находится в рамках продолжительного бокового тренда, цена подошла к сильному уровню поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $610 риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,1", - указывают в "Финаме".

BlackRock - одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире и крупнейшая по размеру активов под управлением.

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