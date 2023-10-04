Ставка ЦБР на уровне 14-15%, вероятно, будет пиком текущего цикла повышения - Альфа-банк

Ключевая ставка Банка России на уровне 14-15% годовых, вероятно, будет пиком текущего цикла ее повышения, вопрос лишь в скорости смягчения монетарной политики в следующем году, говорится в комментарии аналитиков Альфа-банка.

"Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации заявил, что ЦБ РФ считает необходимым поддерживать умеренно жесткую денежно-кредитную политику не только в 2023 году, но и в течение всего 2024 года с тем, чтобы вернуть инфляцию к своему целевому ориентиру 4%. Таким образом, мы подтверждаем свое мнение о том, что ключевая процентная ставка на уровне 14-15%, вероятно, будет пиком цикла повышения, однако могут возникнуть риски в части скорости смягчения монетарной политики в следующем году", - указывают эксперты.

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