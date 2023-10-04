Дефицит на рынке нефти может быть усилен в течение IV квартала - "Солид Брокер"

Дефицит на рынке нефти может быть усилен в течение IV квартала 2023 года, отмечается в комментарии "Солид Брокер".

"Последние данные говорят о росте спроса на нефть в августе-сентябре, при этом предложение со стороны Саудовской Аравии и России было сокращено, - пишут аналитики. - В результате уже образуется дефицит на рынке нефти, который может быть усилен в течение четвертого квартала. Как мы понимаем логику действий ОПЕК, если будет сильный перекос в одну из сторон, то в такую сторону будут корректировать добычу и экспорт. Получается, если дефицит усилится, то добровольные ограничения будут уменьшены для балансировки рынка. В целом мы видим, что уровень цен в $90 за Brent является на текущий момент компромиссным для большинства игроков, а это в свою очередь позитивно для российского бюджета и нефтегазовых компаний. Поэтому ещё раз обращаем внимание на акцент в портфеле именно на нефтегазе".

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