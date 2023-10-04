Возможен краткосрочный уход курса рубля в диапазон 102-105 руб./$1 - "Алор Брокер"

Возможен краткосрочный уход курса рубля в диапазон 102-105 руб./$1, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Курс рубля на открытии торгов во вторник "проколол" отметку 100 руб./$1, но закрепиться выше нее не смог. Это хороший сигнал, но мы не исключаем дальнейших попыток уйти выше этой отметки, - пишет эксперт. - Да, все ждут, что российской валюте поможет увеличенный в результате роста цен на нефть приток валютной выручки от нефтяных компаний, но это пока не происходит. Также не прослеживается спад спроса со стороны импортеров, которые должны бы снизить свои валютные аппетиты в результате ожидаемого спада спроса на их товары из-за сужения рынка кредитования в результате роста процентных ставок. Поэтому нас не удивит уход курса на какое-то время в район 102-105 руб./$1".

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