Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика из России, США и еврозоны:

- Минфин РФ опубликует данные по объему дополнительных нефтегазовых доходов;

- Индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг США и России в сентябре;

- ИЦП еврозоны в сентябре;

- Данные ADP по занятости вне сельского хозяйства США за сентябрь;

- Розничные продажи в еврозоне за август;

- Недельная инфляция в России.

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