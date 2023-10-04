Индекс Мосбиржи, скорее всего, удержится в среду вблизи отметки 3140 пунктов - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, удержится в среду вблизи отметки 3140 пунктов, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Рынок акций во вторник в начале торгов сильно просел, сумев восстановить потери лишь во второй половине основной сессии, - отмечается в комментарии. - Объёмы торгов сократились, составив по итогам дня 58,3 млрд руб. Лишь нефтегазовый сектор оказался лучше рынка, оказав наибольшую поддержку индексу Мосбиржи. Ухудшающийся внешний фон, вероятно, негативно скажется на настроениях российских инвесторов в среду. Сейчас значимой поддержкой выступает 50-дневная средняя, которая находится возле уровня 3125 пунктов. Если индекс опустится ниже, вероятно, мы увидим новую волну падения. В то же время цены на нефть, несмотря на откат последних дней, удерживаются выше $90/барр. по Brent, а доллар приближается к 100 руб./$1. Эти два факторы должны поддерживать спрос на акции нефтегазовых компаний, которые будут удерживать индекс Мосбиржи от дальнейшей коррекции".

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